SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Perfect system 2
PAVEL BALCAR

Perfect system 2

PAVEL BALCAR
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -24%
RoboForex-Pro-5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
39 (58.20%)
Transacciones Irrentables:
28 (41.79%)
Mejor transacción:
22.73 USD
Peor transacción:
-19.46 USD
Beneficio Bruto:
203.13 USD (18 933 pips)
Pérdidas Brutas:
-344.78 USD (23 311 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (73.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.09 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
99.27%
Carga máxima del depósito:
15.18%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
-0.60
Transacciones Largas:
40 (59.70%)
Transacciones Cortas:
27 (40.30%)
Factor de Beneficio:
0.59
Beneficio Esperado:
-2.11 USD
Beneficio medio:
5.21 USD
Pérdidas medias:
-12.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-173.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-173.55 USD (11)
Crecimiento al mes:
20.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
235.70 USD
Máxima:
235.70 USD (39.28%)
Reducción relativa:
De balance:
39.28% (235.70 USD)
De fondos:
16.14% (68.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCHF 23
NZDJPY 23
EURGBP 10
AUDNZD 4
EURUSD 4
USDCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCHF -98
NZDJPY -39
EURGBP 56
AUDNZD 5
EURUSD -58
USDCHF -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCHF -3.5K
NZDJPY 1.8K
EURGBP 2.7K
AUDNZD 700
EURUSD -6.1K
USDCHF -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.73 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +73.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-Pro-5
1.53 × 47
RoboForex-Pro
2.43 × 47
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 7-20% per month.

Drawdown will be max 20-40 %.



Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


No hay comentarios
2025.11.26 23:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 08:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.08 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Perfect system 2
30 USD al mes
-24%
0
0
USD
458
USD
7
100%
67
58%
99%
0.58
-2.11
USD
39%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.