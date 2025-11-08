- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
39 (58.20%)
Transacciones Irrentables:
28 (41.79%)
Mejor transacción:
22.73 USD
Peor transacción:
-19.46 USD
Beneficio Bruto:
203.13 USD (18 933 pips)
Pérdidas Brutas:
-344.78 USD (23 311 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (73.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.09 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
99.27%
Carga máxima del depósito:
15.18%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
-0.60
Transacciones Largas:
40 (59.70%)
Transacciones Cortas:
27 (40.30%)
Factor de Beneficio:
0.59
Beneficio Esperado:
-2.11 USD
Beneficio medio:
5.21 USD
Pérdidas medias:
-12.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-173.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-173.55 USD (11)
Crecimiento al mes:
20.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
235.70 USD
Máxima:
235.70 USD (39.28%)
Reducción relativa:
De balance:
39.28% (235.70 USD)
De fondos:
16.14% (68.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCHF
|23
|NZDJPY
|23
|EURGBP
|10
|AUDNZD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCHF
|-98
|NZDJPY
|-39
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|-58
|USDCHF
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCHF
|-3.5K
|NZDJPY
|1.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDNZD
|700
|EURUSD
|-6.1K
|USDCHF
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.73 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +73.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-5
|1.53 × 47
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 7-20% per month.
Drawdown will be max 20-40 %.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-24%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
7
100%
67
58%
99%
0.58
-2.11
USD
USD
39%
1:500