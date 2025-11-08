- Прирост
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
39 (58.20%)
Убыточных трейдов:
28 (41.79%)
Лучший трейд:
22.73 USD
Худший трейд:
-19.46 USD
Общая прибыль:
203.13 USD (18 933 pips)
Общий убыток:
-344.78 USD (23 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (73.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.09 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
99.27%
Макс. загрузка депозита:
15.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
40 (59.70%)
Коротких трейдов:
27 (40.30%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-2.11 USD
Средняя прибыль:
5.21 USD
Средний убыток:
-12.31 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-173.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.55 USD (11)
Прирост в месяц:
20.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
235.70 USD
Максимальная:
235.70 USD (39.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.28% (235.70 USD)
По эквити:
16.14% (68.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF
|23
|NZDJPY
|23
|EURGBP
|10
|AUDNZD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF
|-98
|NZDJPY
|-39
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|-58
|USDCHF
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF
|-3.5K
|NZDJPY
|1.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDNZD
|700
|EURUSD
|-6.1K
|USDCHF
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +22.73 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +73.09 USD
Макс. убыток в серии: -173.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-5
|1.53 × 47
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 7-20% per month.
Drawdown will be max 20-40 %.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
Нет отзывов
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
7
100%
67
58%
99%
0.58
-2.11
USD
USD
39%
1:500