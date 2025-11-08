СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Perfect system 2
PAVEL BALCAR

Perfect system 2

PAVEL BALCAR
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -24%
RoboForex-Pro-5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
39 (58.20%)
Убыточных трейдов:
28 (41.79%)
Лучший трейд:
22.73 USD
Худший трейд:
-19.46 USD
Общая прибыль:
203.13 USD (18 933 pips)
Общий убыток:
-344.78 USD (23 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (73.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.09 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
99.27%
Макс. загрузка депозита:
15.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
40 (59.70%)
Коротких трейдов:
27 (40.30%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-2.11 USD
Средняя прибыль:
5.21 USD
Средний убыток:
-12.31 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-173.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.55 USD (11)
Прирост в месяц:
20.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
235.70 USD
Максимальная:
235.70 USD (39.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.28% (235.70 USD)
По эквити:
16.14% (68.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF 23
NZDJPY 23
EURGBP 10
AUDNZD 4
EURUSD 4
USDCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF -98
NZDJPY -39
EURGBP 56
AUDNZD 5
EURUSD -58
USDCHF -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF -3.5K
NZDJPY 1.8K
EURGBP 2.7K
AUDNZD 700
EURUSD -6.1K
USDCHF -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.73 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +73.09 USD
Макс. убыток в серии: -173.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-Pro-5
1.53 × 47
RoboForex-Pro
2.43 × 47
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 7-20% per month.

Drawdown will be max 20-40 %.



Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


Нет отзывов
2025.11.26 23:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 08:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.08 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Perfect system 2
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
458
USD
7
100%
67
58%
99%
0.58
-2.11
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.