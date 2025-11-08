信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Perfect system 2
PAVEL BALCAR

Perfect system 2

PAVEL BALCAR
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -24%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
67
盈利交易:
39 (58.20%)
亏损交易:
28 (41.79%)
最好交易:
22.73 USD
最差交易:
-19.46 USD
毛利:
203.13 USD (18 933 pips)
毛利亏损:
-344.78 USD (23 311 pips)
最大连续赢利:
8 (73.09 USD)
最大连续盈利:
73.09 USD (8)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
99.27%
最大入金加载:
15.18%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
8 天
采收率:
-0.60
长期交易:
40 (59.70%)
短期交易:
27 (40.30%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-2.11 USD
平均利润:
5.21 USD
平均损失:
-12.31 USD
最大连续失误:
11 (-173.55 USD)
最大连续亏损:
-173.55 USD (11)
每月增长:
20.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
235.70 USD
最大值:
235.70 USD (39.28%)
相对跌幅:
结余:
39.28% (235.70 USD)
净值:
16.14% (68.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCHF 23
NZDJPY 23
EURGBP 10
AUDNZD 4
EURUSD 4
USDCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCHF -98
NZDJPY -39
EURGBP 56
AUDNZD 5
EURUSD -58
USDCHF -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCHF -3.5K
NZDJPY 1.8K
EURGBP 2.7K
AUDNZD 700
EURUSD -6.1K
USDCHF -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.73 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +73.09 USD
最大连续亏损: -173.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-Pro-5
1.53 × 47
RoboForex-Pro
2.43 × 47
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 7-20% per month.

Drawdown will be max 20-40 %.



Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


没有评论
2025.11.26 23:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 08:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.08 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
