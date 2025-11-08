- 成长
交易:
67
盈利交易:
39 (58.20%)
亏损交易:
28 (41.79%)
最好交易:
22.73 USD
最差交易:
-19.46 USD
毛利:
203.13 USD (18 933 pips)
毛利亏损:
-344.78 USD (23 311 pips)
最大连续赢利:
8 (73.09 USD)
最大连续盈利:
73.09 USD (8)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
99.27%
最大入金加载:
15.18%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
8 天
采收率:
-0.60
长期交易:
40 (59.70%)
短期交易:
27 (40.30%)
利润因子:
0.59
预期回报:
-2.11 USD
平均利润:
5.21 USD
平均损失:
-12.31 USD
最大连续失误:
11 (-173.55 USD)
最大连续亏损:
-173.55 USD (11)
每月增长:
20.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
235.70 USD
最大值:
235.70 USD (39.28%)
相对跌幅:
结余:
39.28% (235.70 USD)
净值:
16.14% (68.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCHF
|23
|NZDJPY
|23
|EURGBP
|10
|AUDNZD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCHF
|-98
|NZDJPY
|-39
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|-58
|USDCHF
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCHF
|-3.5K
|NZDJPY
|1.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDNZD
|700
|EURUSD
|-6.1K
|USDCHF
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.73 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +73.09 USD
最大连续亏损: -173.55 USD
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 7-20% per month.
Drawdown will be max 20-40 %.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
