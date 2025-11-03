- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
183
利益トレード:
131 (71.58%)
損失トレード:
52 (28.42%)
ベストトレード:
9.47 USD
最悪のトレード:
-17.56 USD
総利益:
372.27 USD (372 376 pips)
総損失:
-360.95 USD (360 153 pips)
最大連続の勝ち:
14 (25.35 USD)
最大連続利益:
34.15 USD (13)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
5.44%
最大入金額:
17.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
0.11
長いトレード:
102 (55.74%)
短いトレード:
81 (44.26%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
2.84 USD
平均損失:
-6.94 USD
最大連続の負け:
6 (-48.85 USD)
最大連続損失:
-48.85 USD (6)
月間成長:
-10.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.37 USD
最大の:
100.61 USD (17.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.10% (100.61 USD)
エクイティによる:
21.01% (112.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.47 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +25.35 USD
最大連続損失: -48.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
44 USD/月
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
8
0%
183
71%
5%
1.03
0.06
USD
USD
21%
1:500