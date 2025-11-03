- 成长
交易:
170
盈利交易:
123 (72.35%)
亏损交易:
47 (27.65%)
最好交易:
9.47 USD
最差交易:
-17.56 USD
毛利:
345.52 USD (345 657 pips)
毛利亏损:
-327.86 USD (327 057 pips)
最大连续赢利:
14 (25.35 USD)
最大连续盈利:
34.15 USD (13)
夏普比率:
0.03
交易活动:
5.44%
最大入金加载:
17.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
0.18
长期交易:
89 (52.35%)
短期交易:
81 (47.65%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
2.81 USD
平均损失:
-6.98 USD
最大连续失误:
6 (-48.85 USD)
最大连续亏损:
-48.85 USD (6)
每月增长:
-6.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.37 USD
最大值:
100.61 USD (17.10%)
相对跌幅:
结余:
17.10% (100.61 USD)
净值:
21.01% (112.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.47 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +25.35 USD
最大连续亏损: -48.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
