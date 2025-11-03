- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
131 (71.58%)
Negociações com perda:
52 (28.42%)
Melhor negociação:
9.47 USD
Pior negociação:
-17.56 USD
Lucro bruto:
372.27 USD (372 376 pips)
Perda bruta:
-360.95 USD (360 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (25.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.15 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
5.44%
Depósito máximo carregado:
17.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
0.11
Negociações longas:
102 (55.74%)
Negociações curtas:
81 (44.26%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
2.84 USD
Perda média:
-6.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-48.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.85 USD (6)
Crescimento mensal:
-10.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.37 USD
Máximo:
100.61 USD (17.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.10% (100.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.01% (112.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.47 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +25.35 USD
Máxima perda consecutiva: -48.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
44 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
8
0%
183
71%
5%
1.03
0.06
USD
USD
21%
1:500