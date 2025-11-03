- Прирост
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
122 (72.18%)
Убыточных трейдов:
47 (27.81%)
Лучший трейд:
9.47 USD
Худший трейд:
-17.56 USD
Общая прибыль:
342.40 USD (342 542 pips)
Общий убыток:
-327.86 USD (327 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (25.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.15 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
6.68%
Макс. загрузка депозита:
17.83%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
88 (52.07%)
Коротких трейдов:
81 (47.93%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-6.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-48.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.85 USD (6)
Прирост в месяц:
-5.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.37 USD
Максимальная:
100.61 USD (17.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.10% (100.61 USD)
По эквити:
21.01% (112.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
