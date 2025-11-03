- 자본
- 축소
트레이드:
237
이익 거래:
175 (73.83%)
손실 거래:
62 (26.16%)
최고의 거래:
9.47 USD
최악의 거래:
-17.56 USD
총 수익:
497.01 USD (497 024 pips)
총 손실:
-412.71 USD (411 897 pips)
연속 최대 이익:
14 (25.35 USD)
연속 최대 이익:
35.71 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
17.70%
최대 입금량:
17.83%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
129 (54.43%)
숏(주식차입매도):
108 (45.57%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.36 USD
평균 이익:
2.84 USD
평균 손실:
-6.66 USD
연속 최대 손실:
6 (-48.85 USD)
연속 최대 손실:
-48.85 USD (6)
월별 성장률:
5.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.37 USD
최대한의:
100.61 USD (17.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.10% (100.61 USD)
자본금별:
21.01% (112.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|84
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|85K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.47 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +25.35 USD
연속 최대 손실: -48.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
