Total de Trades:
183
Transacciones Rentables:
131 (71.58%)
Transacciones Irrentables:
52 (28.42%)
Mejor transacción:
9.47 USD
Peor transacción:
-17.56 USD
Beneficio Bruto:
372.27 USD (372 376 pips)
Pérdidas Brutas:
-360.95 USD (360 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (25.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.15 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
5.44%
Carga máxima del depósito:
17.83%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
102 (55.74%)
Transacciones Cortas:
81 (44.26%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.06 USD
Beneficio medio:
2.84 USD
Pérdidas medias:
-6.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-48.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.85 USD (6)
Crecimiento al mes:
-10.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.37 USD
Máxima:
100.61 USD (17.10%)
Reducción relativa:
De balance:
17.10% (100.61 USD)
De fondos:
21.01% (112.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
otros 374...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
