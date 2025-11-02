- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
188
利益トレード:
86 (45.74%)
損失トレード:
102 (54.26%)
ベストトレード:
499.80 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
29 638.89 USD (346 846 pips)
総損失:
-27 228.61 USD (305 851 pips)
最大連続の勝ち:
22 (10 018.04 USD)
最大連続利益:
10 018.04 USD (22)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
88.40%
最大入金額:
4.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.24
長いトレード:
143 (76.06%)
短いトレード:
45 (23.94%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
12.82 USD
平均利益:
344.64 USD
平均損失:
-266.95 USD
最大連続の負け:
14 (-4 257.39 USD)
最大連続損失:
-4 257.39 USD (14)
月間成長:
-3.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 540.32 USD
最大の:
9 950.07 USD (25.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.58% (9 950.07 USD)
エクイティによる:
3.88% (1 104.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +499.80 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +10 018.04 USD
最大連続損失: -4 257.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
