- 자본
- 축소
트레이드:
226
이익 거래:
112 (49.55%)
손실 거래:
114 (50.44%)
최고의 거래:
499.80 USD
최악의 거래:
-512.75 USD
총 수익:
35 947.36 USD (468 787 pips)
총 손실:
-29 004.26 USD (336 820 pips)
연속 최대 이익:
22 (10 018.04 USD)
연속 최대 이익:
10 018.04 USD (22)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
82.74%
최대 입금량:
4.50%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.70
롱(주식매수):
171 (75.66%)
숏(주식차입매도):
55 (24.34%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
30.72 USD
평균 이익:
320.96 USD
평균 손실:
-254.42 USD
연속 최대 손실:
14 (-4 257.39 USD)
연속 최대 손실:
-4 257.39 USD (14)
월별 성장률:
24.09%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 540.32 USD
최대한의:
9 950.07 USD (25.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.58% (9 950.07 USD)
자본금별:
3.88% (1 104.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|132K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +499.80 USD
최악의 거래: -513 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +10 018.04 USD
연속 최대 손실: -4 257.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
