- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
84 (46.15%)
Убыточных трейдов:
98 (53.85%)
Лучший трейд:
499.80 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
29 053.23 USD (336 846 pips)
Общий убыток:
-26 620.82 USD (295 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (10 018.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 018.04 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
89.66%
Макс. загрузка депозита:
4.50%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
139 (76.37%)
Коротких трейдов:
43 (23.63%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
13.36 USD
Средняя прибыль:
345.87 USD
Средний убыток:
-271.64 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-4 257.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 257.39 USD (14)
Прирост в месяц:
-3.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 540.32 USD
Максимальная:
9 950.07 USD (25.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.58% (9 950.07 USD)
По эквити:
3.88% (1 104.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +499.80 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +10 018.04 USD
Макс. убыток в серии: -4 257.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
8
0%
182
46%
90%
1.09
13.36
USD
USD
26%
1:50