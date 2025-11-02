- Incremento
Total de Trades:
188
Transacciones Rentables:
86 (45.74%)
Transacciones Irrentables:
102 (54.26%)
Mejor transacción:
499.80 USD
Peor transacción:
-512.75 USD
Beneficio Bruto:
29 638.89 USD (346 846 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 228.61 USD (305 851 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (10 018.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 018.04 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
88.40%
Carga máxima del depósito:
4.50%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
143 (76.06%)
Transacciones Cortas:
45 (23.94%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
12.82 USD
Beneficio medio:
344.64 USD
Pérdidas medias:
-266.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-4 257.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 257.39 USD (14)
Crecimiento al mes:
-3.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 540.32 USD
Máxima:
9 950.07 USD (25.50%)
Reducción relativa:
De balance:
25.58% (9 950.07 USD)
De fondos:
3.88% (1 104.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|41K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
8
0%
188
45%
88%
1.08
12.82
USD
USD
26%
1:50