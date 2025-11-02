- 成长
交易:
186
盈利交易:
86 (46.23%)
亏损交易:
100 (53.76%)
最好交易:
499.80 USD
最差交易:
-512.75 USD
毛利:
29 638.89 USD (346 846 pips)
毛利亏损:
-26 926.21 USD (300 851 pips)
最大连续赢利:
22 (10 018.04 USD)
最大连续盈利:
10 018.04 USD (22)
夏普比率:
0.05
交易活动:
89.66%
最大入金加载:
4.50%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.27
长期交易:
142 (76.34%)
短期交易:
44 (23.66%)
利润因子:
1.10
预期回报:
14.58 USD
平均利润:
344.64 USD
平均损失:
-269.26 USD
最大连续失误:
14 (-4 257.39 USD)
最大连续亏损:
-4 257.39 USD (14)
每月增长:
-1.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 540.32 USD
最大值:
9 950.07 USD (25.50%)
相对跌幅:
结余:
25.58% (9 950.07 USD)
净值:
3.88% (1 104.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +499.80 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +10 018.04 USD
最大连续亏损: -4 257.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
