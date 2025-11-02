- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
188
Negociações com lucro:
86 (45.74%)
Negociações com perda:
102 (54.26%)
Melhor negociação:
499.80 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
29 638.89 USD (346 846 pips)
Perda bruta:
-27 228.61 USD (305 851 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (10 018.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 018.04 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
88.40%
Depósito máximo carregado:
4.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.24
Negociações longas:
143 (76.06%)
Negociações curtas:
45 (23.94%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
12.82 USD
Lucro médio:
344.64 USD
Perda média:
-266.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-4 257.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 257.39 USD (14)
Crescimento mensal:
-3.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 540.32 USD
Máximo:
9 950.07 USD (25.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.58% (9 950.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.88% (1 104.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +499.80 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +10 018.04 USD
Máxima perda consecutiva: -4 257.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
8
0%
188
45%
88%
1.08
12.82
USD
USD
26%
1:50