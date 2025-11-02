- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
14 (60.86%)
損失トレード:
9 (39.13%)
ベストトレード:
53.92 USD
最悪のトレード:
-52.34 USD
総利益:
688.13 USD (68 808 pips)
総損失:
-384.22 USD (36 024 pips)
最大連続の勝ち:
3 (152.93 USD)
最大連続利益:
152.93 USD (3)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
30.55%
最大入金額:
1.81%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
2.97
長いトレード:
21 (91.30%)
短いトレード:
2 (8.70%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
13.21 USD
平均利益:
49.15 USD
平均損失:
-42.69 USD
最大連続の負け:
2 (-102.26 USD)
最大連続損失:
-102.26 USD (2)
月間成長:
22.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.85 USD
最大の:
102.26 USD (9.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.20% (102.26 USD)
エクイティによる:
4.97% (55.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.92 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +152.93 USD
最大連続損失: -102.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
33%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
0%
23
60%
31%
1.79
13.21
USD
USD
9%
1:500