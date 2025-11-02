SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gatling Gun
Yohanes Niko Perdana

Gatling Gun

Yohanes Niko Perdana
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 33%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
14 (60.86%)
Transacciones Irrentables:
9 (39.13%)
Mejor transacción:
53.92 USD
Peor transacción:
-52.34 USD
Beneficio Bruto:
688.13 USD (68 808 pips)
Pérdidas Brutas:
-384.22 USD (36 024 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (152.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
152.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
31.56%
Carga máxima del depósito:
1.81%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
2.97
Transacciones Largas:
21 (91.30%)
Transacciones Cortas:
2 (8.70%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
13.21 USD
Beneficio medio:
49.15 USD
Pérdidas medias:
-42.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-102.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.26 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.85 USD
Máxima:
102.26 USD (9.20%)
Reducción relativa:
De balance:
9.20% (102.26 USD)
De fondos:
4.97% (55.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.92 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +152.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
otros 78...
No hay comentarios
2026.01.14 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 09:07
Share of trading days is too low
2025.11.05 09:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 12:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
