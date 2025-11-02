- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
14 (60.86%)
亏损交易:
9 (39.13%)
最好交易:
53.92 USD
最差交易:
-52.34 USD
毛利:
688.13 USD (68 808 pips)
毛利亏损:
-384.22 USD (36 024 pips)
最大连续赢利:
3 (152.93 USD)
最大连续盈利:
152.93 USD (3)
夏普比率:
0.30
交易活动:
30.55%
最大入金加载:
1.81%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
22 小时
采收率:
2.97
长期交易:
21 (91.30%)
短期交易:
2 (8.70%)
利润因子:
1.79
预期回报:
13.21 USD
平均利润:
49.15 USD
平均损失:
-42.69 USD
最大连续失误:
2 (-102.26 USD)
最大连续亏损:
-102.26 USD (2)
每月增长:
22.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
38.85 USD
最大值:
102.26 USD (9.20%)
相对跌幅:
结余:
9.20% (102.26 USD)
净值:
4.97% (55.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.92 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +152.93 USD
最大连续亏损: -102.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
33%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
0%
23
60%
31%
1.79
13.21
USD
USD
9%
1:500