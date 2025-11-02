- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
14 (60.86%)
손실 거래:
9 (39.13%)
최고의 거래:
53.92 USD
최악의 거래:
-52.34 USD
총 수익:
688.13 USD (68 808 pips)
총 손실:
-384.22 USD (36 024 pips)
연속 최대 이익:
3 (152.93 USD)
연속 최대 이익:
152.93 USD (3)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
31.56%
최대 입금량:
1.81%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
2.97
롱(주식매수):
21 (91.30%)
숏(주식차입매도):
2 (8.70%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
13.21 USD
평균 이익:
49.15 USD
평균 손실:
-42.69 USD
연속 최대 손실:
2 (-102.26 USD)
연속 최대 손실:
-102.26 USD (2)
월별 성장률:
22.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.85 USD
최대한의:
102.26 USD (9.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.20% (102.26 USD)
자본금별:
4.97% (55.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|304
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|33K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.92 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +152.93 USD
연속 최대 손실: -102.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real4
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
Exness-Real18
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
FBS-Real-5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
