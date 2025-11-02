- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
14 (60.86%)
Убыточных трейдов:
9 (39.13%)
Лучший трейд:
53.92 USD
Худший трейд:
-52.34 USD
Общая прибыль:
688.13 USD (68 808 pips)
Общий убыток:
-384.22 USD (36 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (152.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.93 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
30.55%
Макс. загрузка депозита:
1.81%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
21 (91.30%)
Коротких трейдов:
2 (8.70%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
13.21 USD
Средняя прибыль:
49.15 USD
Средний убыток:
-42.69 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-102.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.26 USD (2)
Прирост в месяц:
22.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.85 USD
Максимальная:
102.26 USD (9.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.20% (102.26 USD)
По эквити:
4.97% (55.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.92 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +152.93 USD
Макс. убыток в серии: -102.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Нет отзывов
