Yohanes Niko Perdana

Gatling Gun

Yohanes Niko Perdana
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 33%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
14 (60.86%)
Убыточных трейдов:
9 (39.13%)
Лучший трейд:
53.92 USD
Худший трейд:
-52.34 USD
Общая прибыль:
688.13 USD (68 808 pips)
Общий убыток:
-384.22 USD (36 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (152.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.93 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
30.55%
Макс. загрузка депозита:
1.81%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
21 (91.30%)
Коротких трейдов:
2 (8.70%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
13.21 USD
Средняя прибыль:
49.15 USD
Средний убыток:
-42.69 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-102.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.26 USD (2)
Прирост в месяц:
22.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.85 USD
Максимальная:
102.26 USD (9.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.20% (102.26 USD)
По эквити:
4.97% (55.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.92 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +152.93 USD
Макс. убыток в серии: -102.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
еще 78...
Нет отзывов
2026.01.14 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 09:07
Share of trading days is too low
2025.11.05 09:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 12:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.