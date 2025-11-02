SignaleKategorien
Yohanes Niko Perdana

Gatling Gun

Yohanes Niko Perdana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
14 (60.86%)
Verlusttrades:
9 (39.13%)
Bester Trade:
53.92 USD
Schlechtester Trade:
-52.34 USD
Bruttoprofit:
688.13 USD (68 808 pips)
Bruttoverlust:
-384.22 USD (36 024 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (152.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.93 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
30.55%
Max deposit load:
1.81%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.97
Long-Positionen:
21 (91.30%)
Short-Positionen:
2 (8.70%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
13.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-102.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-102.26 USD (2)
Wachstum pro Monat :
22.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.85 USD
Maximaler:
102.26 USD (9.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.20% (102.26 USD)
Kapital:
4.97% (55.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.92 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +152.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -102.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
noch 78 ...
Keine Bewertungen
2026.01.14 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 09:07
Share of trading days is too low
2025.11.05 09:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 12:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
