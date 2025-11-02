- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
14 (60.86%)
Negociações com perda:
9 (39.13%)
Melhor negociação:
53.92 USD
Pior negociação:
-52.34 USD
Lucro bruto:
688.13 USD (68 808 pips)
Perda bruta:
-384.22 USD (36 024 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (152.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
30.55%
Depósito máximo carregado:
1.81%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.97
Negociações longas:
21 (91.30%)
Negociações curtas:
2 (8.70%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
13.21 USD
Lucro médio:
49.15 USD
Perda média:
-42.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-102.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.26 USD (2)
Crescimento mensal:
22.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.85 USD
Máximo:
102.26 USD (9.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.20% (102.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.97% (55.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.92 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +152.93 USD
Máxima perda consecutiva: -102.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
78 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
0%
23
60%
31%
1.79
13.21
USD
USD
9%
1:500