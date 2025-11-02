SinaisSeções
Yohanes Niko Perdana

Gatling Gun

Yohanes Niko Perdana
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
14 (60.86%)
Negociações com perda:
9 (39.13%)
Melhor negociação:
53.92 USD
Pior negociação:
-52.34 USD
Lucro bruto:
688.13 USD (68 808 pips)
Perda bruta:
-384.22 USD (36 024 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (152.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
30.55%
Depósito máximo carregado:
1.81%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.97
Negociações longas:
21 (91.30%)
Negociações curtas:
2 (8.70%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
13.21 USD
Lucro médio:
49.15 USD
Perda média:
-42.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-102.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.26 USD (2)
Crescimento mensal:
22.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.85 USD
Máximo:
102.26 USD (9.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.20% (102.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.97% (55.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 304
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.92 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +152.93 USD
Máxima perda consecutiva: -102.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
Sem comentários
2026.01.14 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 09:07
Share of trading days is too low
2025.11.05 09:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 12:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
