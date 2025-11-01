- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
16 (55.17%)
損失トレード:
13 (44.83%)
ベストトレード:
5.00 USD
最悪のトレード:
-5.98 USD
総利益:
72.86 USD (7 940 pips)
総損失:
-66.59 USD (6 202 pips)
最大連続の勝ち:
7 (32.43 USD)
最大連続利益:
32.43 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
68.35%
最大入金額:
5.75%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
23 (79.31%)
短いトレード:
6 (20.69%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.22 USD
平均利益:
4.55 USD
平均損失:
-5.12 USD
最大連続の負け:
6 (-29.93 USD)
最大連続損失:
-29.93 USD (6)
月間成長:
-2.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.44 USD
最大の:
29.93 USD (18.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.12% (29.93 USD)
エクイティによる:
10.02% (13.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.00 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +32.43 USD
最大連続損失: -29.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
896 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
135
USD
USD
10
100%
29
55%
68%
1.09
0.22
USD
USD
18%
1:500