Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
16 (55.17%)
Убыточных трейдов:
13 (44.83%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-5.98 USD
Общая прибыль:
72.86 USD (7 940 pips)
Общий убыток:
-66.59 USD (6 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (32.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
68.35%
Макс. загрузка депозита:
5.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
23 (79.31%)
Коротких трейдов:
6 (20.69%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
4.55 USD
Средний убыток:
-5.12 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-29.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.93 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.44 USD
Максимальная:
29.93 USD (18.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.12% (29.93 USD)
По эквити:
10.02% (13.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +32.43 USD
Макс. убыток в серии: -29.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
Нет отзывов
