트레이드:
29
이익 거래:
16 (55.17%)
손실 거래:
13 (44.83%)
최고의 거래:
5.00 USD
최악의 거래:
-5.98 USD
총 수익:
72.86 USD (7 940 pips)
총 손실:
-66.59 USD (6 202 pips)
연속 최대 이익:
7 (32.43 USD)
연속 최대 이익:
32.43 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
68.35%
최대 입금량:
5.75%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
23 (79.31%)
숏(주식차입매도):
6 (20.69%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.22 USD
평균 이익:
4.55 USD
평균 손실:
-5.12 USD
연속 최대 손실:
6 (-29.93 USD)
연속 최대 손실:
-29.93 USD (6)
월별 성장률:
-2.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.44 USD
최대한의:
29.93 USD (18.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.12% (29.93 USD)
자본금별:
10.02% (13.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +5.00 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +32.43 USD
연속 최대 손실: -29.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
