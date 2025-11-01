- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
16 (55.17%)
亏损交易:
13 (44.83%)
最好交易:
5.00 USD
最差交易:
-5.98 USD
毛利:
72.86 USD (7 940 pips)
毛利亏损:
-66.59 USD (6 202 pips)
最大连续赢利:
7 (32.43 USD)
最大连续盈利:
32.43 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
68.35%
最大入金加载:
5.75%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.21
长期交易:
23 (79.31%)
短期交易:
6 (20.69%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
4.55 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
6 (-29.93 USD)
最大连续亏损:
-29.93 USD (6)
每月增长:
-2.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.44 USD
最大值:
29.93 USD (18.12%)
相对跌幅:
结余:
18.12% (29.93 USD)
净值:
10.02% (13.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +32.43 USD
最大连续亏损: -29.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
135
USD
USD
10
100%
29
55%
68%
1.09
0.22
USD
USD
18%
1:500