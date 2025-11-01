- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
16 (55.17%)
Negociações com perda:
13 (44.83%)
Melhor negociação:
5.00 USD
Pior negociação:
-5.98 USD
Lucro bruto:
72.86 USD (7 940 pips)
Perda bruta:
-66.59 USD (6 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (32.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
68.35%
Depósito máximo carregado:
5.75%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.21
Negociações longas:
23 (79.31%)
Negociações curtas:
6 (20.69%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.22 USD
Lucro médio:
4.55 USD
Perda média:
-5.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-29.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.93 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.44 USD
Máximo:
29.93 USD (18.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.12% (29.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.02% (13.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.00 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +32.43 USD
Máxima perda consecutiva: -29.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
896 mais ...
Sem comentários
