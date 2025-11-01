- Incremento
Total de Trades:
29
Transacciones Rentables:
16 (55.17%)
Transacciones Irrentables:
13 (44.83%)
Mejor transacción:
5.00 USD
Peor transacción:
-5.98 USD
Beneficio Bruto:
72.86 USD (7 940 pips)
Pérdidas Brutas:
-66.59 USD (6 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (32.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
68.35%
Carga máxima del depósito:
5.75%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.21
Transacciones Largas:
23 (79.31%)
Transacciones Cortas:
6 (20.69%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.22 USD
Beneficio medio:
4.55 USD
Pérdidas medias:
-5.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-29.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.93 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.07%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.44 USD
Máxima:
29.93 USD (18.12%)
Reducción relativa:
De balance:
18.12% (29.93 USD)
De fondos:
10.02% (13.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.00 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +32.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
