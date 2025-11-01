SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MohVis EURUSD
Bijumon K K

MohVis EURUSD

Bijumon K K
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
16 (55.17%)
Verlusttrades:
13 (44.83%)
Bester Trade:
5.00 USD
Schlechtester Trade:
-5.98 USD
Bruttoprofit:
72.86 USD (7 940 pips)
Bruttoverlust:
-66.59 USD (6 202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (32.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
68.35%
Max deposit load:
5.75%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.21
Long-Positionen:
23 (79.31%)
Short-Positionen:
6 (20.69%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-29.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.93 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-2.07%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.44 USD
Maximaler:
29.93 USD (18.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.12% (29.93 USD)
Kapital:
10.02% (13.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.00 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 69
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 36
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
GMI-Live08
0.00 × 10
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
noch 896 ...
Keine Bewertungen
2026.01.12 00:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 22:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 20:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 06:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 18:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 13:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 10:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MohVis EURUSD
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
135
USD
10
100%
29
55%
68%
1.09
0.22
USD
18%
1:500
