- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
175
利益トレード:
100 (57.14%)
損失トレード:
75 (42.86%)
ベストトレード:
50.37 USD
最悪のトレード:
-67.24 USD
総利益:
1 809.15 USD (151 350 pips)
総損失:
-1 481.34 USD (134 453 pips)
最大連続の勝ち:
10 (411.51 USD)
最大連続利益:
411.51 USD (10)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
52.87%
最大入金額:
2.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.77
長いトレード:
125 (71.43%)
短いトレード:
50 (28.57%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
1.87 USD
平均利益:
18.09 USD
平均損失:
-19.75 USD
最大連続の負け:
11 (-407.35 USD)
最大連続損失:
-407.35 USD (11)
月間成長:
23.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.84 USD
最大の:
426.31 USD (29.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.79% (426.31 USD)
エクイティによる:
10.37% (120.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|315
|USDJPY
|14
|EURUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|759
|EURUSD
|-62
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.37 USD
最悪のトレード: -67 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +411.51 USD
最大連続損失: -407.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
282 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
0%
175
57%
53%
1.22
1.87
USD
USD
30%
1:200