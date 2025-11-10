SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MayresGold09
Rizky Juhri

MayresGold09

Rizky Juhri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
204
Gewinntrades:
114 (55.88%)
Verlusttrades:
90 (44.12%)
Bester Trade:
74.50 USD
Schlechtester Trade:
-67.24 USD
Bruttoprofit:
2 125.12 USD (161 336 pips)
Bruttoverlust:
-1 688.96 USD (146 230 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (411.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
411.51 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
52.87%
Max deposit load:
4.49%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
136
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
137 (67.16%)
Short-Positionen:
67 (32.84%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-407.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-407.35 USD (11)
Wachstum pro Monat :
31.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.84 USD
Maximaler:
426.31 USD (29.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.79% (426.31 USD)
Kapital:
12.93% (165.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 201
USDJPY 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 423
USDJPY 14
EURUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
USDJPY 759
EURUSD -62
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.50 USD
Schlechtester Trade: -67 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +411.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -407.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
noch 282 ...
Keine Bewertungen
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 10:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MayresGold09
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
1.4K
USD
10
0%
204
55%
53%
1.25
2.14
USD
30%
1:200
