- 자본
- 축소
트레이드:
427
이익 거래:
236 (55.26%)
손실 거래:
191 (44.73%)
최고의 거래:
131.10 USD
최악의 거래:
-86.80 USD
총 수익:
4 126.17 USD (241 810 pips)
총 손실:
-3 196.90 USD (206 335 pips)
연속 최대 이익:
10 (411.51 USD)
연속 최대 이익:
411.51 USD (10)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
51.12%
최대 입금량:
4.49%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
181
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.18
롱(주식매수):
295 (69.09%)
숏(주식차입매도):
132 (30.91%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
2.18 USD
평균 이익:
17.48 USD
평균 손실:
-16.74 USD
연속 최대 손실:
11 (-407.35 USD)
연속 최대 손실:
-407.35 USD (11)
월별 성장률:
80.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.84 USD
최대한의:
426.31 USD (29.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.79% (426.31 USD)
자본금별:
12.93% (165.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|424
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|917
|USDJPY
|14
|EURUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|35K
|USDJPY
|759
|EURUSD
|-62
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +131.10 USD
최악의 거래: -87 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +411.51 USD
연속 최대 손실: -407.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
