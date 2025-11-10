- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
77 (56.20%)
Убыточных трейдов:
60 (43.80%)
Лучший трейд:
50.37 USD
Худший трейд:
-67.24 USD
Общая прибыль:
1 599.27 USD (138 448 pips)
Общий убыток:
-1 362.52 USD (125 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (411.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
411.51 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
51.76%
Макс. загрузка депозита:
2.88%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
91 (66.42%)
Коротких трейдов:
46 (33.58%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
20.77 USD
Средний убыток:
-22.71 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-407.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-407.35 USD (11)
Прирост в месяц:
15.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.84 USD
Максимальная:
426.31 USD (29.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.79% (426.31 USD)
По эквити:
10.37% (120.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|227
|USDJPY
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|532
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.37 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +411.51 USD
Макс. убыток в серии: -407.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
9
0%
137
56%
52%
1.17
1.73
USD
USD
30%
1:200