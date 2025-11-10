SinaisSeções
Rizky Juhri

MayresGold09

Rizky Juhri
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
175
Negociações com lucro:
100 (57.14%)
Negociações com perda:
75 (42.86%)
Melhor negociação:
50.37 USD
Pior negociação:
-67.24 USD
Lucro bruto:
1 809.15 USD (151 350 pips)
Perda bruta:
-1 481.34 USD (134 453 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (411.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
411.51 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
52.87%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
125 (71.43%)
Negociações curtas:
50 (28.57%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
1.87 USD
Lucro médio:
18.09 USD
Perda média:
-19.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-407.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-407.35 USD (11)
Crescimento mensal:
23.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.84 USD
Máximo:
426.31 USD (29.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.79% (426.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.37% (120.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 172
USDJPY 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 315
USDJPY 14
EURUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
USDJPY 759
EURUSD -62
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.37 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +411.51 USD
Máxima perda consecutiva: -407.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
282 mais ...
Sem comentários
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 10:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MayresGold09
30 USD por mês
33%
0
0
USD
1.3K
USD
9
0%
175
57%
53%
1.22
1.87
USD
30%
1:200
