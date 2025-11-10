- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
175
Negociações com lucro:
100 (57.14%)
Negociações com perda:
75 (42.86%)
Melhor negociação:
50.37 USD
Pior negociação:
-67.24 USD
Lucro bruto:
1 809.15 USD (151 350 pips)
Perda bruta:
-1 481.34 USD (134 453 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (411.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
411.51 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
52.87%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
125 (71.43%)
Negociações curtas:
50 (28.57%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
1.87 USD
Lucro médio:
18.09 USD
Perda média:
-19.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-407.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-407.35 USD (11)
Crescimento mensal:
23.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.84 USD
Máximo:
426.31 USD (29.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.79% (426.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.37% (120.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|315
|USDJPY
|14
|EURUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|759
|EURUSD
|-62
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.37 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +411.51 USD
Máxima perda consecutiva: -407.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
282 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
0%
175
57%
53%
1.22
1.87
USD
USD
30%
1:200