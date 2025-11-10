- 成长
交易:
148
盈利交易:
86 (58.10%)
亏损交易:
62 (41.89%)
最好交易:
50.37 USD
最差交易:
-67.24 USD
毛利:
1 674.19 USD (143 068 pips)
毛利亏损:
-1 388.34 USD (126 978 pips)
最大连续赢利:
10 (411.51 USD)
最大连续盈利:
411.51 USD (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
52.87%
最大入金加载:
2.88%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
85
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.67
长期交易:
101 (68.24%)
短期交易:
47 (31.76%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
19.47 USD
平均损失:
-22.39 USD
最大连续失误:
11 (-407.35 USD)
最大连续亏损:
-407.35 USD (11)
每月增长:
17.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.84 USD
最大值:
426.31 USD (29.79%)
相对跌幅:
结余:
29.79% (426.31 USD)
净值:
10.37% (120.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|272
|USDJPY
|14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|759
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.37 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +411.51 USD
最大连续亏损: -407.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
0%
148
58%
53%
1.20
1.93
USD
USD
30%
1:200