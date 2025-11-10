- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
7 (46.66%)
Loss Trade:
8 (53.33%)
Best Trade:
50.37 USD
Worst Trade:
-50.59 USD
Profitto lordo:
327.16 USD (32 830 pips)
Perdita lorda:
-195.74 USD (19 372 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (139.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.26 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
8.76 USD
Profitto medio:
46.74 USD
Perdita media:
-24.47 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-135.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.30 USD (5)
Crescita mensile:
13.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.84 USD
Massimale:
145.84 USD (12.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.80% (20.42 USD)
Best Trade: +50.37 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +139.26 USD
Massima perdita consecutiva: -135.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-Real29
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
SVSFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
GO4X-Live
|0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
ADSS-Demo
|0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
SFM-Demo
|0.00 × 1
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
AIGroup-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
MGK-MAIN
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
