- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 342
利益トレード:
1 815 (77.49%)
損失トレード:
527 (22.50%)
ベストトレード:
1 795.50 USD
最悪のトレード:
-1 412.94 USD
総利益:
49 430.33 USD (591 232 pips)
総損失:
-29 181.88 USD (562 581 pips)
最大連続の勝ち:
25 (162.57 USD)
最大連続利益:
1 840.77 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
21.65%
最大入金額:
8.63%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
14.33
長いトレード:
1 075 (45.90%)
短いトレード:
1 267 (54.10%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
8.65 USD
平均利益:
27.23 USD
平均損失:
-55.37 USD
最大連続の負け:
8 (-1 081.79 USD)
最大連続損失:
-1 412.94 USD (1)
月間成長:
11.24%
年間予想:
136.42%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 412.94 USD (5.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.72% (1 412.94 USD)
エクイティによる:
22.94% (5 494.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|2342
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.e
|20K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.e
|29K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 795.50 USD
最悪のトレード: -1 413 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +162.57 USD
最大連続損失: -1 081.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SuperFin-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
147%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
25
99%
2 342
77%
22%
1.69
8.65
USD
USD
23%
1:500