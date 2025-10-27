SeñalesSecciones
Duong Sy Hiep

TOP 1 Vietnam

Duong Sy Hiep
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 147%
SuperFin-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 342
Transacciones Rentables:
1 815 (77.49%)
Transacciones Irrentables:
527 (22.50%)
Mejor transacción:
1 795.50 USD
Peor transacción:
-1 412.94 USD
Beneficio Bruto:
49 430.33 USD (591 232 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 181.88 USD (562 581 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (162.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 840.77 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
21.65%
Carga máxima del depósito:
8.63%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
14.33
Transacciones Largas:
1 075 (45.90%)
Transacciones Cortas:
1 267 (54.10%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
8.65 USD
Beneficio medio:
27.23 USD
Pérdidas medias:
-55.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 081.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 412.94 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.24%
Pronóstico anual:
136.42%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 412.94 USD (5.39%)
Reducción relativa:
De balance:
6.72% (1 412.94 USD)
De fondos:
22.94% (5 494.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.e 2342
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.e 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.e 29K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 795.50 USD
Peor transacción: -1 413 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +162.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 081.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SuperFin-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
