- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 342
Negociações com lucro:
1 815 (77.49%)
Negociações com perda:
527 (22.50%)
Melhor negociação:
1 795.50 USD
Pior negociação:
-1 412.94 USD
Lucro bruto:
49 430.33 USD (591 232 pips)
Perda bruta:
-29 181.88 USD (562 581 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (162.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 840.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
21.65%
Depósito máximo carregado:
8.63%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
14.33
Negociações longas:
1 075 (45.90%)
Negociações curtas:
1 267 (54.10%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
8.65 USD
Lucro médio:
27.23 USD
Perda média:
-55.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 081.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 412.94 USD (1)
Crescimento mensal:
11.24%
Previsão anual:
136.42%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 412.94 USD (5.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.72% (1 412.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.94% (5 494.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|2342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.e
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.e
|29K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SuperFin-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
147%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
25
99%
2 342
77%
22%
1.69
8.65
USD
USD
23%
1:500