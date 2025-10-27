SegnaliSezioni
Duong Sy Hiep

TOP 1 Vietnam

Duong Sy Hiep
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 98%
SuperFin-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 786
Profit Trade:
1 378 (77.15%)
Loss Trade:
408 (22.84%)
Best Trade:
1 795.50 USD
Worst Trade:
-1 412.94 USD
Profitto lordo:
40 008.49 USD (391 300 pips)
Perdita lorda:
-25 542.88 USD (452 134 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (162.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 840.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
39.81%
Massimo carico di deposito:
8.63%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
10.24
Long Trade:
848 (47.48%)
Short Trade:
938 (52.52%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
8.10 USD
Profitto medio:
29.03 USD
Perdita media:
-62.61 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 081.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 412.94 USD (1)
Crescita mensile:
23.22%
Previsione annuale:
281.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 412.94 USD (5.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.72% (1 412.94 USD)
Per equità:
22.94% (5 494.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.e 1786
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.e 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.e -61K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 795.50 USD
Worst Trade: -1 413 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +162.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 081.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SuperFin-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
