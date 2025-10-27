- Прирост
Всего трейдов:
2 342
Прибыльных трейдов:
1 815 (77.49%)
Убыточных трейдов:
527 (22.50%)
Лучший трейд:
1 795.50 USD
Худший трейд:
-1 412.94 USD
Общая прибыль:
49 430.33 USD (591 232 pips)
Общий убыток:
-29 181.88 USD (562 581 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (162.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 840.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
21.65%
Макс. загрузка депозита:
8.63%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
14.33
Длинных трейдов:
1 075 (45.90%)
Коротких трейдов:
1 267 (54.10%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
8.65 USD
Средняя прибыль:
27.23 USD
Средний убыток:
-55.37 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 081.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 412.94 USD (1)
Прирост в месяц:
12.25%
Годовой прогноз:
148.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 412.94 USD (5.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.72% (1 412.94 USD)
По эквити:
22.94% (5 494.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|2342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.e
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.e
|29K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +1 795.50 USD
Худший трейд: -1 413 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +162.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 081.79 USD
