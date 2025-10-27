СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TOP 1 Vietnam
Duong Sy Hiep

TOP 1 Vietnam

Duong Sy Hiep
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 147%
SuperFin-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 342
Прибыльных трейдов:
1 815 (77.49%)
Убыточных трейдов:
527 (22.50%)
Лучший трейд:
1 795.50 USD
Худший трейд:
-1 412.94 USD
Общая прибыль:
49 430.33 USD (591 232 pips)
Общий убыток:
-29 181.88 USD (562 581 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (162.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 840.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
21.65%
Макс. загрузка депозита:
8.63%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
14.33
Длинных трейдов:
1 075 (45.90%)
Коротких трейдов:
1 267 (54.10%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
8.65 USD
Средняя прибыль:
27.23 USD
Средний убыток:
-55.37 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 081.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 412.94 USD (1)
Прирост в месяц:
12.25%
Годовой прогноз:
148.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 412.94 USD (5.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.72% (1 412.94 USD)
По эквити:
22.94% (5 494.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.e 2342
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.e 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.e 29K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 795.50 USD
Худший трейд: -1 413 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +162.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 081.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SuperFin-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
