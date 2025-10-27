- 자본
트레이드:
2 433
이익 거래:
1 886 (77.51%)
손실 거래:
547 (22.48%)
최고의 거래:
1 795.50 USD
최악의 거래:
-1 412.94 USD
총 수익:
52 247.63 USD (628 222 pips)
총 손실:
-30 275.11 USD (583 338 pips)
연속 최대 이익:
25 (162.57 USD)
연속 최대 이익:
1 840.77 USD (7)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
22.79%
최대 입금량:
8.63%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
15.55
롱(주식매수):
1 109 (45.58%)
숏(주식차입매도):
1 324 (54.42%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
9.03 USD
평균 이익:
27.70 USD
평균 손실:
-55.35 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 081.79 USD)
연속 최대 손실:
-1 412.94 USD (1)
월별 성장률:
14.55%
연간 예측:
176.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 412.94 USD (5.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.72% (1 412.94 USD)
자본금별:
22.94% (5 494.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|2433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.e
|22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.e
|45K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 795.50 USD
최악의 거래: -1 413 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +162.57 USD
연속 최대 손실: -1 081.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SuperFin-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
