- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
65 (40.62%)
損失トレード:
95 (59.38%)
ベストトレード:
198.27 USD
最悪のトレード:
-201.01 USD
総利益:
6 938.83 USD (267 556 pips)
総損失:
-8 144.23 USD (258 110 pips)
最大連続の勝ち:
11 (868.74 USD)
最大連続利益:
868.74 USD (11)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
80.76%
最大入金額:
8.38%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.40
長いトレード:
126 (78.75%)
短いトレード:
34 (21.25%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-7.53 USD
平均利益:
106.75 USD
平均損失:
-85.73 USD
最大連続の負け:
15 (-1 275.19 USD)
最大連続損失:
-1 275.19 USD (15)
月間成長:
-20.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 008.98 USD
最大の:
3 012.18 USD (75.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.93% (3 012.18 USD)
エクイティによる:
7.65% (237.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +198.27 USD
最悪のトレード: -201 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +868.74 USD
最大連続損失: -1 275.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging.
GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
