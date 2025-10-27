- 成长
交易:
160
盈利交易:
65 (40.62%)
亏损交易:
95 (59.38%)
最好交易:
198.27 USD
最差交易:
-201.01 USD
毛利:
6 938.83 USD (267 556 pips)
毛利亏损:
-8 144.23 USD (258 110 pips)
最大连续赢利:
11 (868.74 USD)
最大连续盈利:
868.74 USD (11)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
80.76%
最大入金加载:
8.38%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.40
长期交易:
126 (78.75%)
短期交易:
34 (21.25%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-7.53 USD
平均利润:
106.75 USD
平均损失:
-85.73 USD
最大连续失误:
15 (-1 275.19 USD)
最大连续亏损:
-1 275.19 USD (15)
每月增长:
-20.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 008.98 USD
最大值:
3 012.18 USD (75.24%)
相对跌幅:
结余:
50.93% (3 012.18 USD)
净值:
7.65% (237.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +198.27 USD
最差交易: -201 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +868.74 USD
最大连续亏损: -1 275.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging.
GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
没有评论
