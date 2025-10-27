- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
65 (40.62%)
Verlusttrades:
95 (59.38%)
Bester Trade:
198.27 USD
Schlechtester Trade:
-201.01 USD
Bruttoprofit:
6 938.83 USD (267 556 pips)
Bruttoverlust:
-8 144.23 USD (258 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (868.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
868.74 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
80.76%
Max deposit load:
8.38%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.40
Long-Positionen:
126 (78.75%)
Short-Positionen:
34 (21.25%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
106.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 275.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 275.19 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-20.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 008.98 USD
Maximaler:
3 012.18 USD (75.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.93% (3 012.18 USD)
Kapital:
7.65% (237.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +198.27 USD
Schlechtester Trade: -201 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +868.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 275.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 196 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging.
GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
