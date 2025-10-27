SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GoldPhanter
Alex Tannamas

GoldPhanter

Alex Tannamas
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -17%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
65 (40.62%)
Verlusttrades:
95 (59.38%)
Bester Trade:
198.27 USD
Schlechtester Trade:
-201.01 USD
Bruttoprofit:
6 938.83 USD (267 556 pips)
Bruttoverlust:
-8 144.23 USD (258 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (868.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
868.74 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
80.76%
Max deposit load:
8.38%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.40
Long-Positionen:
126 (78.75%)
Short-Positionen:
34 (21.25%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
106.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 275.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 275.19 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-20.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 008.98 USD
Maximaler:
3 012.18 USD (75.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.93% (3 012.18 USD)
Kapital:
7.65% (237.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +198.27 USD
Schlechtester Trade: -201 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +868.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 275.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.

Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.

No Martingale, No Averaging. 

GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
Keine Bewertungen
2025.12.09 09:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 07:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 04:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 04:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
