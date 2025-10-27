- 자본
- 축소
트레이드:
162
이익 거래:
67 (41.35%)
손실 거래:
95 (58.64%)
최고의 거래:
198.27 USD
최악의 거래:
-201.01 USD
총 수익:
7 256.24 USD (275 556 pips)
총 손실:
-8 144.23 USD (258 110 pips)
연속 최대 이익:
11 (868.74 USD)
연속 최대 이익:
868.74 USD (11)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
71.43%
최대 입금량:
8.38%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
128 (79.01%)
숏(주식차입매도):
34 (20.99%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-5.48 USD
평균 이익:
108.30 USD
평균 손실:
-85.73 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 275.19 USD)
연속 최대 손실:
-1 275.19 USD (15)
월별 성장률:
22.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 008.98 USD
최대한의:
3 012.18 USD (75.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.93% (3 012.18 USD)
자본금별:
7.65% (237.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-888
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +198.27 USD
최악의 거래: -201 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +868.74 USD
연속 최대 손실: -1 275.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging.
GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
11
0%
162
41%
71%
0.89
-5.48
USD
USD
51%
1:50