시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GoldPhanter
Alex Tannamas

GoldPhanter

Alex Tannamas
0 리뷰
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -11%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
162
이익 거래:
67 (41.35%)
손실 거래:
95 (58.64%)
최고의 거래:
198.27 USD
최악의 거래:
-201.01 USD
총 수익:
7 256.24 USD (275 556 pips)
총 손실:
-8 144.23 USD (258 110 pips)
연속 최대 이익:
11 (868.74 USD)
연속 최대 이익:
868.74 USD (11)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
71.43%
최대 입금량:
8.38%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
128 (79.01%)
숏(주식차입매도):
34 (20.99%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-5.48 USD
평균 이익:
108.30 USD
평균 손실:
-85.73 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 275.19 USD)
연속 최대 손실:
-1 275.19 USD (15)
월별 성장률:
22.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 008.98 USD
최대한의:
3 012.18 USD (75.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.93% (3 012.18 USD)
자본금별:
7.65% (237.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -888
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +198.27 USD
최악의 거래: -201 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +868.74 USD
연속 최대 손실: -1 275.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
197 더...
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.

Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.

No Martingale, No Averaging. 

GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
리뷰 없음
2026.01.06 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 09:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 07:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 04:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldPhanter
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
4.2K
USD
11
0%
162
41%
71%
0.89
-5.48
USD
51%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.