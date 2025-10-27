- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
160
Transacciones Rentables:
65 (40.62%)
Transacciones Irrentables:
95 (59.38%)
Mejor transacción:
198.27 USD
Peor transacción:
-201.01 USD
Beneficio Bruto:
6 938.83 USD (267 556 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 144.23 USD (258 110 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (868.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
868.74 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
80.76%
Carga máxima del depósito:
8.38%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.40
Transacciones Largas:
126 (78.75%)
Transacciones Cortas:
34 (21.25%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-7.53 USD
Beneficio medio:
106.75 USD
Pérdidas medias:
-85.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 275.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 275.19 USD (15)
Crecimiento al mes:
-20.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 008.98 USD
Máxima:
3 012.18 USD (75.24%)
Reducción relativa:
De balance:
50.93% (3 012.18 USD)
De fondos:
7.65% (237.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +198.27 USD
Peor transacción: -201 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +868.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 275.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging.
GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-17%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
9
0%
160
40%
81%
0.85
-7.53
USD
USD
51%
1:50