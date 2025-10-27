- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
63 (40.12%)
Убыточных трейдов:
94 (59.87%)
Лучший трейд:
198.27 USD
Худший трейд:
-201.01 USD
Общая прибыль:
6 743.61 USD (257 556 pips)
Общий убыток:
-8 103.83 USD (256 110 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (868.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
868.74 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
80.76%
Макс. загрузка депозита:
8.38%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
123 (78.34%)
Коротких трейдов:
34 (21.66%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-8.66 USD
Средняя прибыль:
107.04 USD
Средний убыток:
-86.21 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 275.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 275.19 USD (15)
Прирост в месяц:
-23.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 008.98 USD
Максимальная:
3 012.18 USD (75.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.93% (3 012.18 USD)
По эквити:
7.65% (237.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +198.27 USD
Худший трейд: -201 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +868.74 USD
Макс. убыток в серии: -1 275.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging.
GoldPhanter Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
