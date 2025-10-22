シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold invest
Okva Dwi Harianti

Gold invest

Okva Dwi Harianti
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 304%
Weltrade-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
463
利益トレード:
398 (85.96%)
損失トレード:
65 (14.04%)
ベストトレード:
346.43 USD
最悪のトレード:
-127.52 USD
総利益:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
総損失:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
最大連続の勝ち:
50 (4 207.81 USD)
最大連続利益:
4 207.81 USD (50)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
35.48%
最大入金額:
16.35%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
36.99
長いトレード:
327 (70.63%)
短いトレード:
136 (29.37%)
プロフィットファクター:
15.82
期待されたペイオフ:
48.85 USD
平均利益:
60.67 USD
平均損失:
-23.48 USD
最大連続の負け:
16 (-611.53 USD)
最大連続損失:
-611.53 USD (16)
月間成長:
147.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
611.53 USD (2.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.15% (611.53 USD)
エクイティによる:
9.79% (1 020.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 6M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +346.43 USD
最悪のトレード: -128 USD
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 207.81 USD
最大連続損失: -611.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 より多く...
GOLD ONLY

Recommended : $ 3000

Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)


*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.

**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.

レビューなし
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Share of trading days is too low
2025.10.22 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください