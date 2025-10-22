- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
463
利益トレード:
398 (85.96%)
損失トレード:
65 (14.04%)
ベストトレード:
346.43 USD
最悪のトレード:
-127.52 USD
総利益:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
総損失:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
最大連続の勝ち:
50 (4 207.81 USD)
最大連続利益:
4 207.81 USD (50)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
35.48%
最大入金額:
16.35%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
36.99
長いトレード:
327 (70.63%)
短いトレード:
136 (29.37%)
プロフィットファクター:
15.82
期待されたペイオフ:
48.85 USD
平均利益:
60.67 USD
平均損失:
-23.48 USD
最大連続の負け:
16 (-611.53 USD)
最大連続損失:
-611.53 USD (16)
月間成長:
147.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
611.53 USD (2.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.15% (611.53 USD)
エクイティによる:
9.79% (1 020.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +346.43 USD
最悪のトレード: -128 USD
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 207.81 USD
最大連続損失: -611.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
GOLD ONLY
Recommended : $ 3000
Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)
*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.
**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.
