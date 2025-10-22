- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
463
Прибыльных трейдов:
398 (85.96%)
Убыточных трейдов:
65 (14.04%)
Лучший трейд:
346.43 USD
Худший трейд:
-127.52 USD
Общая прибыль:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
Общий убыток:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (4 207.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 207.81 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
73.20%
Макс. загрузка депозита:
16.35%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
36.99
Длинных трейдов:
327 (70.63%)
Коротких трейдов:
136 (29.37%)
Профит фактор:
15.82
Мат. ожидание:
48.85 USD
Средняя прибыль:
60.67 USD
Средний убыток:
-23.48 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-611.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-611.53 USD (16)
Прирост в месяц:
147.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
611.53 USD (2.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.15% (611.53 USD)
По эквити:
9.79% (1 020.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +346.43 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 207.81 USD
Макс. убыток в серии: -611.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
еще 374...
GOLD ONLY
Recommended : $ 3000
Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)
*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.
**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.
