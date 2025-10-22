СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold invest
Okva Dwi Harianti

Gold invest

Okva Dwi Harianti
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 304%
Weltrade-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
463
Прибыльных трейдов:
398 (85.96%)
Убыточных трейдов:
65 (14.04%)
Лучший трейд:
346.43 USD
Худший трейд:
-127.52 USD
Общая прибыль:
24 145.33 USD (6 550 898 pips)
Общий убыток:
-1 525.89 USD (508 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (4 207.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 207.81 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
73.20%
Макс. загрузка депозита:
16.35%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
36.99
Длинных трейдов:
327 (70.63%)
Коротких трейдов:
136 (29.37%)
Профит фактор:
15.82
Мат. ожидание:
48.85 USD
Средняя прибыль:
60.67 USD
Средний убыток:
-23.48 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-611.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-611.53 USD (16)
Прирост в месяц:
147.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
611.53 USD (2.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.15% (611.53 USD)
По эквити:
9.79% (1 020.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +346.43 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 207.81 USD
Макс. убыток в серии: -611.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
еще 374...
GOLD ONLY

Recommended : $ 3000

Lot : 0.01 - 0.05 (Recovery Grid system)


*If in doubt, don't follow. If you have your own technical skills, do it with discipline, without interfering with this trading signal method.

**Trading carries a high level of risk to your capital and may not be suitable for all investors. Only trade with money you can afford to lose.

Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Share of trading days is too low
2025.10.22 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 11:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
